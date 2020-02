Sanremo: qual è la canzone di Diodato dedicata a Levante? (Di domenica 9 febbraio 2020) Il neo vincitore di Sanremo 2020 avrebbe dedicato la canzone “Cretino che sei” del 2017 a Levante, quando si incominciò a parlare di un flirt tra i due e la cantante siciliana assunse il ruolo di giudice a X-Factor. Sanremo 2020, la dedica di Diodato Fai rumore, la canzone con la quale Antonio Diodato ha vinto la 70esima edizione di Sanremo 2020 ma non sarebbe un messaggio d’amore verso la ex Levante, come molti hanno ipotizzato. Forse anche questa con il tempo scopriremo a chi è dedicata, ma già nel 2017 il cantante di origini pugliesi avrebbe scritto e dedicato una canzone alla cantante siciliana. All’epoca si parlava di un flirt tra i due, e anche se lo stesso cantante non ha mai confermato, è risultata alquanto ambigua la cazone dal titolo “Cretino che sei” pubblicata proprio nel momento in cui stava per metere in chiaro le cose con Levante. Il ... notizie

