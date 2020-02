Sanremo 2020, Amadeus si commuove: «Non fate così, io ho 57 anni». Rai esulta: raccolti 37 milioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Amadeus commosso non riesce a trattenere le lacrime: «Non fate così, io ho 57 anni». Il direttore artistico del Festival di Sanremo all’indomani della finale non può che essere orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto: ascolti record per tutte le serate, «record del millennio» per dirla con le parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta, e raccolta pubblicitaria per la Rai pari a 37 milioni 7mila euro. Senza considerare la soddisfazione di aver condotto il festival con al fianco l’amico di una vita, Fiorello. «Sono l’uomo più felice del mondo. Perché è vero che ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto, è quello che io volevo realizzare fin da agosto. È stata un scommessa perché il numero 70 imponeva di fare qualcosa di diverso, di speciale. La Rai mi ha dato totale fiducia e io credo di aver ripagato questa fiducia». Amadeus si commuove in Sala Stampa ... newscronaca.myblog

