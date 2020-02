Quella raffica di epurazioni per il coronavirus (Di domenica 9 febbraio 2020) Il nuovo coronavirus è senza ombra di dubbio una piaga che scuote alle fondamenta il sistema sanitario cinese. Eppure, allo stesso tempo, lo scenario di emergenza offre ai vertici del Partito Comunista cinese l’occasione per rimuovere dalle loro cariche 400 funzionari locali per una “gestione insoddisfacente della crisi”. Come fa notare il quotidiano Libero, la diffusione del 2019-n-Cov in tutto l’ex Impero di Mezzo ha consentito al governo di dare una ripulita ai piani bassi della sua immensa macchina politica. D’altronde per governare 1,4 miliardi di persone servono numerosi tentacoli, e non sempre questi tentacoli si rivelano efficaci ed efficienti nello svolgere i loro compiti. Pechino ha calato la sua scure dopo il 25 gennaio, cioè al termine del Comitato permanente del Politburo presieduto da Xi Jinping in persona. Nel corso di quel vertice, sarebbero stati messi ... it.insideover

