Petit: “Ronaldo un mostro, Messi non è mentalmente al suo livello” (Di domenica 9 febbraio 2020) Ronaldo o Messi, Messi o Ronaldo? Ancora una volta si ripropone il tormentone sul confronto tra quelli che sono i due migliori calciatori al mondo, capaci di lasciare un segno indelebile nel mondo del pallone. Sull'argomento è intervenuto anche l'ex campione del mondo e d'Europa Emmanuel Petit, che ha messo da parte il suo passato al Barcellona per schierarsi dalla parte di CR7. A giudizio della grande gloria francese, l'argentino non ha la stessa tenuta mentale della stella della Juventus. fanpage

