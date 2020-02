“Non scompare niente… anzi!”. Sanremo, Elettra Lamborghini e l’incidente hot in diretta: l’imbarazzo di Amadeus (Di domenica 9 febbraio 2020) Letteralmente è scomparso qualcosa… il suo vestito! A Sanremo il titolo del brano di Elettra Lamborghini è “Musica (e il resto scompare)”, ma questa volta il resto non è… scomparso. Anzi, potremmo dire che è appunto comparso. Dall’abito generosamente aperto sul petto è spuntato infatti un capezzolo mentre la cantante ritmicamente si muoveva sul palco al ritornello di ‘Musica (e il resto scompare)’. Elettra se n’è accorta e subito ha tirato il tessuto del vestito accostandolo al seno destro ma ormai le telecamere avevano fatto vedere. Tra l’imbarazzo generale, Elettra Lamborghini si è avvicinata ad Amadeus per ricevere il tradizionale mazzo di fiori di Sanremo e ha ironizzato sull’accaduto: “Musica e il resto… dovrebbe scomparire”. Inevitabile la replica del presentatore: “In questo Festival succede proprio di tutto”. Un incidente che aveva già rischiato, nella quarta serata di ... caffeinamagazine

FranAltomare : Io non ascolto Elettra Lamborghini. Non mi piace il genere. Alla fine credo sia meglio ascoltare altra MUSICA E IL… - ElettraLambo : Musica e il resto scompare... letteralmente!!!?? fuori ovunque! Youtube, Apple music e Spotify! Adesso non avete pi… - stelgdrs : RT @prestamiunsogno: Io non riesco più ad ascoltare questa canzone senza pensare a MUSICA E BUGO SCOMPARE MUSICA E BUGO SCOMPARE MUSICA E… -