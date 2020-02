Eurostat: le pensioni delle donne in Europa sono più basse di quelle degli uomini (Di domenica 9 febbraio 2020) Il divario delle pensioni tra donne e uomini nel 2018 in Ue ha segnato una flessione di 4 punti percentuali rispetto al 2010, quando era del 34% firenzepost

FirenzePost : Eurostat: le pensioni delle donne in Europa sono più basse di quelle degli uomini - pugbt : Pensioni. Cisl: 'Da Eurostat una conferma su importi più bassi del 32% per le donne rispetto agli uomini' -… - CARLABINCI : Pensioni. Cisl: 'Da Eurostat una conferma su importi più bassi del 32% per le donne rispetto agli uomini' -… -