Diodato vince Sanremo 2020 con Fai Rumore (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato vince Sanremo 2020 con Fai Rumore. E’ Antonio Diodato (conosciuto semplicemente come Diodato) il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo, che ha conquistato giuria demoscopica, sala stampa e televoto con il brano Fai Rumore. Sul podio insieme a lui Francesco Gabbani con Viceversa ed i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Vi piace?  Diodato vince Sanremo 2020 Testo di Fai Rumore Sai che cosa penso, Che non dovrei pensare, Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un’anima, Ma forse è questo temporale Che mi porta da te, E lo so non dovrei farmi trovare Senza un ombrello anche se Ho capito che Per quanto io fugga Torno sempre a te Che fai Rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo Rumore mi conviene, Ma fai Rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale Tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, Senza un posto a cui ... bitchyf

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -