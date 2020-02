Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare l’aereo con 8 italiani partiti da Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) atterrato alle 13:47 alla base dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, vicino Roma, l’aereo che ha rimpatriato 8 italiani partiti ieri da Wuhan, in Cina. Il velivolo aveva imbarcato i connazionali alla base Raf Brize nell’Oxfordshire dove erano atterrati alle 9 di questa mattina con un volo partito ieri dalla città cinese con a bordo 200 persone di diverse nazionalità. Gli italiani saranno subito condotti all’ospedale militare Celio dove osserveranno il periodo di quarantena.L'articolo Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare l’aereo con 8 italiani partiti da Wuhan Meteo Web. meteoweb.eu

