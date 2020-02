Al Carnevale di Venezia la Regata della Pantegana (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è tenuta come da tradizione la celebre Regata della Pantegana a Venezia, in occasione delle celebrazioni per il Carnevale cittadino. Decine le imbarcazioni tradizionali impegnate nella Regata con gli equipaggi vestiti appositamente in maschera. Il momento più suggestivo è stato l’arrivo della Pantegana al ponte dei Tre Archi dove ha lanciato in aria un tripudio di coriandoli e stelle filanti. Migliaia i turisti e i Veneziani presenti all'evento. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

