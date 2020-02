Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche e Daniele vanno a convivere (Di sabato 8 febbraio 2020) Buone notizie per Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. La coppia, dopo essere uscita mano nella mano da Uomini e Donne ha fatto passi da gigante. Stando alle ultime news infatti, i due avrebbero progettato di vivere insieme, una decisione che la coppia aveva già maturato pochi giorni dopo la scelta. Giulia e Daniele hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove si sono raccontati a cuore aperto. Uomini e Donne: Giulia e Daniele pronti alla convivenza La data del 14 febbraio verrà festeggiata con gioia da Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. I due si scelsero proprio il 14 di tre mesi fa. Quale migliore ricorrenza se non il giorno di San Valentino per passare una serata romantica? I due, dopo la scelta all’interno del Trono Classico, non si sono più persi di vista. Hanno iniziato a vedersi tutti i giorni e a dormire l’una a casa dell’altro. Una ... kontrokultura

