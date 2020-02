Rugby, Sei Nazioni 2020: la Calcutta Cup torna all’Inghilterra. Scozia battuta in casa 13-6 (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due stagioni, torna ad aggiudicarsi la Calcutta Cup l’Inghilterra, e lo fa a domicilio. A Murrayfield infatti il XV della Rosa si impone nella seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby sulla Scozia per 13-6 in un match molto equilibrato e condizionato ovviamente dal meteo, con pioggia e vento che non hanno lasciato tranquilli i giocatori. Inglesi che dunque si riscattano dopo la brutta sconfitta con la Francia, invece per la Scozia seconda battuta d’arresto. Primo tempo molto combattuto e con poche emozioni: molti gli errori, l’unico a muovere il tabellino al piede è Farrell. 3-0 al 40′, dunque. Il tutto va a decidersi sul finale, dopo che Hastings al 45′ trova il pari con il piazzato. Al 70′ l’Inghilterra trova la meta fondamentale: tante fasi nella zona rossa, alla fine riesce a schiacciare Genge. ... oasport

