Pago parla di matrimonio | ma Serena gli rifila un bel palo – video

Se Pago nelle prime settimane del Grande Fratello Vip 4 era vagamente simpatico, con l'arrivo di Serena Enardu è diventato uno dei concorrenti più noiosi del reality. Ieri notte il cantante si è appartato con la sua compagna (strano) ed ha iniziato a parlare di progetti per il futuro. Tra un discorso e l'altro Pago ha detto la parola magica "matrimonio". "Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo. Devi essere molto sicura. Anche su Milano, sei certa? Anche il matrimonio, ti piacerebbe?". Serena si è ghiacciata e dopo qualche secondo di silenzio ha rifilato un bel palo al suo amato. "Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te". Caro Pacifico… Pago parla di matrimonio con Serena: il video

