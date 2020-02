MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non sono preoccupato. Abbiamo fatto metà del lavoro per colpa della caduta” (Di sabato 8 febbraio 2020) Andrea Dovizioso non può ritenersi soddisfatto al termine della seconda giornata di Test MotoGP a Sepang. Il centauro della Ducati ha infatti concluso al quindicesimo posto nella classifica dei tempi attardato di sette decimi dal leader Fabio Quartararo e poi è anche caduto alla curva 16: nulla di grave per il forlivese a livello fisico ma la caduta gli ha impedito di completare il programma di lavoro sul set-up, perdendo tempo prezioso per adattarsi alla nuova gomma posteriore della Michelin. Andrea Dovizioso ha analizzato la sua giornata ai microfoni di it.motorsport.com: “Abbiamo fatto solo la metà del lavoro che avremmo voluto fare, perché stamattina ci siamo concentrati solo sulla carena ed altri pezzi, ed è andata bene. Al pomeriggio volevamo concentrarci solo sul set-up, ma alla prima uscita con quello nuovo sono caduto. È stata una piccola caduta, ma purtroppo sono ... oasport

corsedimoto : MOTOGP - Cal Crutchlow da tempo ha invocato controlli antidoping più severi. Sul caso Andrea Iannone prevale la lin… - andrea_pecchia : La top ten della 2^ giornata dei test #MotoGP ????: #SkyMotori #8febbraio - infoitsport : MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ho sgrossato la moto. Bene il telaio, bisogna lavorare sulle gomme” -