Marco Vannini, la Cassazione: «Nuovo processo d’appello per i Ciontoli». La mamma colta da malore: «Lo potevano salvare» (Di sabato 8 febbraio 2020) Caso riaperto. Marco Vannini, la sentenza della Cassazione: «Nuovo processo d’appello per i Ciontoli». La mamma colta da malore. Ci sarà un appello bis per l’omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Lo ha deciso la Cassazione disponendo un Nuovo processo d’appello per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato dell’omicidio. Un applauso ha accolto la lettura del verdetto. L’aula era talmente piena che tanta gente era rimasta fuori, nell’androne, e appena saputo l’esito ha iniziato ad applaudire. Intanto in aula la mamma di Marco Vannini, Marina Conte, per l’emozione è stata colta da un leggero malore: è stata soccorsa dai familiari e dalle forze dell’ordine che l’hanno portata fuori in una stanza ... newscronaca.myblog

matteosalvinimi : GIUSTIZIA e verità per #MarcoVannini. - RaiNews : È sopraffatta dall'emozione la madre di Marco #Vannini, quando la Cassazione emette il verdetto che aspettava… - fanpage : #MarcoVannini Lacrime di gioia per la mamma di Marco -