LIVE Verona-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo in pareggio! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.39 Per i primi 30 minuti furore della squadra di casa che va vicino al gol con la rete in offside di Kumbulla su punizione di Veloso, dopo l’episodio si sveglia la Juventus prendendo due pali uno con Douglas Costa e l’altro con Cristiano Ronaldo. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Fine del primo tempo, Verona-Juventus 0-0. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 44′ Gran palla dentro di Douglas Costa d’esterno per Ronaldo che in tuffo non trova la porta. 43′ Giallo per Pessina che entra in ritardo su De Ligt. 41′ Ancora Cristiano Ronaldo doppio passo sulla sinistra e tira a giro, pallone fuori di poco. 39′ Giallo per Lazovic che entra in ritardo su Cuadrado. 37′ Verona che rallenta ora la sua morsa, Juventus che prova ad uscire fuori. 35′ Ronaldo si mette in proprio e prova ... oasport

