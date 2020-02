LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: fantastico Gross, è terzo dietro Yule e Noel! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) 10.29 Fuori lo svedese Jakobsen. E adesso Giuliano Razzoli. Incrociamo le dita… 10.28 GROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSS!!! CI RISOLLEVA IL MORALEEEEEEEEEE!!! E’ terzo a 0.47, prestazione superlativa! fantastico, si giocherà il podio! 10.27 E’ un incubo. Ha inforcato anche Maurberger! Giornata nera sinora per l’Italia. 10.26 Il veterano francese Grange è 14° a 1″82. Tocca a Maurberger, poi Gross. 10.25 Hadalin 11° a 1″54, discreto lo sloveno. Ci avviciniamo agli azzurri. 10.24 Buona gara per il tedesco Strasser, ottavo a 1″06. 10.21 Yule al comando davanti ai francesi Noel e Pinturault, staccati rispettivamente di 0.24 e 0.48. Quarti a pari merito il norvegese Foss-Solevaag e ... oasport

