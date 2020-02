LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Miller il più veloce, Marc Marquez 7° , Valentino Rossi 8° e Dovizioso solo 13° (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.27: Vinales fa ritorno ai box, dopo aver concluso una sequenza di giri molto veloci. Sul tracciatro ritroviamo Quartararo, attualmente nono a 0″516 dal vertice. 06.24: Super Vinales in questa fase: alla 41ma tornata lo spagnolo si migliora ancora ed è quarto a 0″252 dal vertice occupato da Jack Miller. View this post on Instagram ……. Waiting #12gang A post shared by Maverick Viñales (@maverick12official) on Feb 3, 2020 at 8:02am PST 06.21: Si migliora Maverick Vinales, che realizza il crono di 1’59″013 a 0″372 dal vertice e scavalca Marc Marquez in sesta posizione. 06.19: Valentino Rossi e Marc Marquez fanno il loro rientro ai box, dopo un’ottima sequenza di giri. Sul tracciato in questo momento, tra i big, Maverick Vinales. 06.16: ... oasport

