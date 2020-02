Il medley di Tiziano Ferro a Sanremo, da “Non me lo so spiegare” a “Per dirti ciao” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tiziano Ferro è stato uno dei mattatori di questo Festival di Sanremo. Il cantate di Latina ospite di Amadeus per quasi tutte le serate della kermesse, torna sul palco dell'Ariston per eseguire tre dei suoi successi più amati. Il cantante di Accetto Miracoli, infatti, canterà 'Non me lo so spiegare', 'Ed ero contentissimo' e 'Per dirti ciao'. fanpage

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… - salemssupreme2 : Prima della finale: Cosa mi resterà di questo Sanremo? Il medley di Emma (ovviamente) Maria che chiama Fiorello Il… -