È una capra o è un cane? (Di sabato 8 febbraio 2020) Ogni tanto la rete ci propone dei tormentoni con fotografie che ci mandano in crisi, perché realizzate con effetti ottici e visivi particolari che fanno vedere qualcosa a qualcuno e qualcos’altro al suo vicino. Come nel caso dell’ormai celebre foto di una capra. O forse è un cane. Voi quale animale vedete in questa immagine? Da qualche giorno su ogni social network non facciamo altro che vedere questa fotografia che invita tutti quanti a decidere di quale animale si tratti. Non è facile e non fatevi ingannare, perché a prima vista potreste dare una risposta, ma guardando con un po’ più di attenzione scoprirete che in realtà la prima impressione è quella sbagliata. E l’animale protagonista è invece un altro. A prima vista si potrebbe rimanere senza parole, perché pare un animale alieno. C’è anche chi c’ha visto un piccolo cinghiale. Oppure una ... bigodino

