Coronavirus, la Protezione Civile: “Ecco le procedure di rientro degli italiani da Wuhan” (Di sabato 8 febbraio 2020) Partirà da Wuhan alle 00:30 di domenica 9 febbraio (ora locale) per arrivare in Gran Bretagna alla base RAF di Brize Norton alle 04:15 locali dello stesso giorno, un volo organizzato dal Governo inglese con a bordo anche i nostri nove connazionali che si trovano nella provincia di Hubei. Ad attenderli nella base inglese ci sarà un volo organizzato dal COI-Difesa e, dopo un primo screening sanitario, i passeggeri saranno trasferiti a Pratica di Mare. Insieme ai cittadini italiani viaggeranno anche 2 cittadini greci, 7 danesi e 4 svedesi. Dalla nostra base militare i 13 cittadini stranieri proseguiranno il viaggio verso i propri Paesi mentre i nostri connazionali saranno trasportati presso l’ospedale militare del Celio per essere sottoposti ad un periodo di quarantena. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus l’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata italiana in Cina stanno ... meteoweb.eu

