Coronavirus, il 17enne italiano a Wuhan ha ancora la febbre: non può partire (Di sabato 8 febbraio 2020) È ancora bloccato a Wuhan, città del focolaio di Coronavirus, il 17enne italiano di Grado. Ha ancora la febbre, le parole di Di Maio I genitori di Niccolò, il 17enne che si trova a Wuhan in attesa di poter fare rientro in Italia, dovranno attendere ancora prima di poterlo riabbracciare. Purtroppo il giovane, secondo quanto … L'articolo Coronavirus, il 17enne italiano a Wuhan ha ancora la febbre: non può partire NewNotizie.it. newnotizie

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il 17enne ha la febbre e rischia di non tornare in Italia #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, nuovo stop a rientro 17enne - Adnkronos : Virus, 'rientra anche 17enne bloccato a #Wuhan' -