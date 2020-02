VIDEO Valentino Rossi, Test MotoGP Sepang: “La nuova Yamaha mi piace, la gomma è un passo avanti, ha più grip” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valentino Rossi ha concluso in decima posizione la prima giornata di Test MotoGP a Sepang, il Dottore è parso ottimista nell’intervista concessa a Sky Sport: “E’ stata una giornata abbastanza positiva, è piovuto un po’ e non abbiamo completato il programma ma abbiamo fatto più di 50 giri. Abbiamo lavorato sulla M1 2020, la moto è differente nel telaio e nel motore. Sotto certo aspetti siamo già competitivi ma sotto altri siamo un po’ peggio e non riusciamo ancora a sfruttare tutto il potenziale ma penso sia normale perché è il primo giorno. La gomma va meglio, c’è più grip: va più bene per tutti e infatti i tempi sono migliori, io mi trovo bene“. Di seguito il VIDEO delle dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO DICHIARAZIONI Valentino Rossi Test Sepang: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... oasport

