VERISSIMO | anticipazioni e ospiti di sabato 8 febbraio 2020

Arriva un nuovo weekend e torna puntualissimo l'appuntamento con VERISSIMO, il settimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata dell'8 febbraio 2020: sabato 8 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con VERISSIMO. In esclusiva, a VERISSIMO Alena Seredova, in attesa di un bimbo o bimba dal compagno Alessandro Nasi. In studio, per la loro prima intervista insieme: Albano Carrisi con la figlia Romina. Prima intervista televisiva anche per la modella e attrice Cristina Marino, che questa primavera renderà papà il compagno Luca Argentero. Inoltre, direttamente da "Grande Fratello Vip", intensa intervista al conduttore del realityAlfonso Signorini. E Infine, ospiti del talk show Valeria Marini ed Elena Sofia Ricci.

