“Sarri? E’ un po’ rozzo nei modi di fare. Mi diceva: ‘sei un cogl…”, i racconti sul tecnico bianconero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Floro Flores qualche giorno fa ha annunciato l’addio al calcio. Il calciatore, che militava in Serie C (nella Casertana), in passato ha vestito maglie importanti in Serie A. Tra i suoi allenatori ci sono stati anche Maurizio Sarri e Antonio Conte, ora rispettivamente a Juventus e Inter. In un’intervista a Football News 24, l’attaccante parla proprio dei due tecnici. “Ad essere sincero – si legge – non avrei mai pensato che Sarri arrivasse a certi livelli, non perché non fosse bravo, anzi, amavo il modo in cui ci allenava, ma per il suo carattere. E’ un tipo particolare, se ha qualcosa da dire te lo dice, e questo ai giocatori non sempre fa piacere. Oltre al carattere è anche un po’ rozzo nei modi di fare (ride; ndr), ma è una persona perbene, mi piace molto. Ciò che mi stupiva di lui era il modo in cui studiava le partite, sapeva ... calcioweb.eu

Alessandro_Ill : RT @SciabolataFFP: La GdS di oggi ha pubblicato un po' di dati relativi a #Sarri ed alla #Juventus. Di partite dei Bianconeri - così come d… - SciabolataFFP : La GdS di oggi ha pubblicato un po' di dati relativi a #Sarri ed alla #Juventus. Di partite dei Bianconeri - così c… - CrimiRosario : @pap1pap @Milestemplaris @marifcinter @dydsix @Giobbi74 Oppure prendi qualcuno flessibile che sposa l’idea tattica.… -