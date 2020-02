Sanremo 2020: l’inno all’amore di Roberto Benigni che legge il Cantico dei cantici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020: Roberto Benigni legge il Cantico dei cantici Ospite della terza serata di Sanremo 2020, Roberto Benigni ha incantato la platea leggendo il Cantico dei cantici, presentata dallo stesso attore come “la canzone più bella che sia mai stata scritta nella storia dell’umanità”. Arrivato al teatro Ariston accompagnato da una banda, l’attore, premio Oscar per il film La vita è bella, è stato uno dei protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti, in onda nella serata di giovedì 6 febbraio. Dopo uno scambio di battute con Amadeus, Benigni ha ironizzato sulla politica italiana e in particolare su alcune vicende riguardanti Matteo Salvini, tra cui quello della famosa citofonata al Pilastro di Bologna. “Ti hanno dato pieni poteri” ha scherzato Benigni rivolgendosi ad Amadeus. Poi, l’affondo ... tpi

