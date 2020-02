Perchè il figlio di Amadeus si chiama Josè: in onore di Mourinho, ex allenatore dell’Inter (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha deciso di chiamare suo figlio José in onore di Mourinho, l'allenatore del Triplete dell'Inter. La decisione Amadeus la prese su un aereo diretto a Lisbona, in cui c'era anche Mou. Il piccolo José Alberto Sebastiani vuole diventare un grande portiere di calcio e gioca nei Pulcini dell'Inter. fanpage

