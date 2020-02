Paura in caserma: punta una calibro 22 alla testa di un militare (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'uomo, un pregiudicato, era stato sorpreso al volante con un elevato tasso alcolemico. Poche ore dopo il sequestro dell'auto, si è presentato in caserma ed ha puntato la sua pistola carica alla testa di un militare: due i feriti nella colluttazione Federico Garau  Luoghi: Sondrio ilgiornale

CamuniCando : Ponte in Valtellina, paura in caserma: entra e punta la pistola contro i carabinieri, arrestato… - pasqualepatteri : @matteosalvinimi Non hai paura di nessuno ma se per suonare un citofono ti sei portato dietro una caserma di carabinieri - lbazziga : @RadioSavana solo 30 anni fa si sarebbe pisciato addosso dalla paura dalle botte che avrebbe preso in caserma -