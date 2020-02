Palomonte, Russo sull’ex Piano di Zona: “Efficienza dei servizi e programmazione” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa) – “Riqualificazione della programmazione del Piano di Zona, stabilizzazione dei lavoratori e miglioramento nella qualità dei servizi sociali sul territorio”. Riassume così, la sfida che dovrà affrontare in tema di servizi sociali erogati alla collettività, nel ruolo di capo dell’Ente che guida da poche ore, il neo-direttore generale del Consorzio Sociale Agorà S10, Giovanni Russo. Ebolitano, esperto di servizi sociali e impegnato in numerose attività sociali, Russo vanta un lungo curriculum professionale come ex dirigente e progettista nei piani di Zona di Eboli, Sapri, Scafati. Battipaglia e ora, anche dell’azienda pubblica speciale consortile di Palomonte. Costituito a maggio scorso, il consorzio Agorà S10 comprende tutti i comuni dell’ex Piano di Zona come Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, Santomenna, San ... anteprima24

