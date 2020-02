Morto il «medico eroe»: la Cina avvia un’indagine. La rabbia dei cittadini cinesi sui social (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Cina ha annunciato l’avvio di un’indagine dopo la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo lanciò inascoltato l’allarme sul coronavirus di Wuhan. Lo annuncia la Commissione per l’ispezione disciplinare, l’Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc), spiegando in una nota che un team investigativo sarà inviato a Wuhan per «condurre un’indagine completa sulla questione relativa al dottore Li Wenliang». «Una società sana dovrebbe permettere voci differenti», aveva detto Li dal letto d’ospedale quando ancora le condizioni di salute non erano compromesse. Intanto sui social come Twitter e WeChat, il popolo cinese chiede giustizia per il giovane medico. Su Weibo e Twitter in mandarino i due hashtag più diffusi riguardano infatti la morte del medico: #vogliolalibertàdiparola, conta milioni di visualizzazioni. Anche su ... open.online

Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… - Agenzia_Ansa : Addio al medico eroe che per primo aveva dato l'allarme del #coronavirus Contagiato dal virus, il suo cuore ha smes… - Agenzia_Ansa : Morto il medico cinese che per primo diede l'allarme ma non venne ascoltato. Deceduto dopo aver contratto il… -