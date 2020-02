Leasys CarCloud - Col pacchetto Adventure ora si guidano Cherokee, Compass e Renegade (Di venerdì 7 febbraio 2020) La soluzione di abbonamento mensile di Leasys CarCloud - lanciata lo scorso ottobre con due offerte - cambia anche a febbraio. La proposta della captive di casa FCA, partita con CarCloud 500 e Renegade & Compass ha già avuto un cambio di rotta, con l'aggiunta di due nuove soluzioni e un rimescolamento di modell: lentry level City (che propone Panda e 500, prima inserita nel pacchetto superiore), Metropolis (con la 500L e la 500X), l'offerta top (con Giulia e Stelvio) e la All Season, che prevedeva la Renegade e la Compass. Prevedeva, perché questa famiglia non può più venir sottoscritta, essendo stata sostituita dal pacchetto Jeep Adventure: con quest'ultimo, per 499 euro al mese (più 249 euro per liscrizione), si possono guidare, oltre alla Renegade e alla Compass, anche la Cherokee.Cosa comprende CarCloud. Le quattro famiglie di auto in abbonamento prevedono un esborso una tantum ... quattroruote

Leasys CarCloud Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Leasys CarCloud