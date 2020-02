Istat, crescono le vendite al dettaglio: +0,8 per cento nel 2019 (Di venerdì 7 febbraio 2020) I dati Istat sulle vendite al dettaglio hanno rivelato un +0,1% nel 2019 rispetto all’anno precedente. Boom del commercio elettronico. ROMA – I dati Istat sulle vendite al dettaglio confermato un settore in crescita che nel 2019 ha ottenuto un +0,8%, un punto percentuale meglio dell’anno precedente. La spinta, secondo quanto precisato dall’Istituto di statistica, è stata data dal commercio elettronico che ha registrato un boom pari a +18,4%. Stabile la grande distribuzione (+1,4%) mentre per il terzo anno consecutivo si registra un calo dei piccoli negozi (-0,7%). Trend che conferma un momento non semplice dell’economia italiana con i nostri connazionali pronti a spendere qualcosa in meno nei supermercati che aiutare la piccola distribuzione in crisi. Chiusura in positivo delle vendite a dettaglio L’anno per le vendite al dettaglio si è ... newsmondo

NewsMondo1 : Istat, crescono le vendite al dettaglio: +0,8 per cento nel 2019 - innovationpost_ : Dal censimento permanente 2019 dell’@istat_it sulle imprese italiane emerge che dal 2011 al 2018 le aziende di… - WelfareNetwork : Istat: crescono vendite nel 2019, il Web fa boom -