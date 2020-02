"Il lodo Conte bis sulla prescrizione è una fortissima attenuazione della riforma Bonafede” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il lodo Conte bis sulla prescrizione? Per Valerio Onida è “una fortissima attenuazione” della riforma entrata in vigore il primo gennaio 2020. “Molti processi si prescrivono in appello”, spiega il presidente emerito della Corte costituzionale ad Huffpost, quindi lo stop dopo il secondo grado di giudizio per i condannati “ha chiaramente degli effetti diversi”. Per il noto giurista lo stop alla prescrizione non è il mostro che alcuni dipingono, “non sarà questo a rendere i processi più lenti”, dice. Per snellire la macchina della giustizia bisogna intervenire altrove. Come? “Depenalizzando, ad esempio. Riducendo i tempi morti del procedimento penale. Aumentando le risorse a disposizione”. Quanto alla diversità di trattamento nel caso di imputato assolto o condannato, prevista dal lodo ... huffingtonpost

