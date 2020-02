Guardiola lascia Messi a Barcellona: “Spero che finisca la sua carriera là” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pep Guardiola accartoccia il sogno del Manchester City in poche battute. “Leo Messi resterà al Barcellona”. E’ la prima domanda che gli fanno in conferenza stampa, perché ormai il tormentone è partito: i Citizens sono gli unici, probabilmente, a potersi permettere lo stipendio del Pallone d’Oro. Ma l’ex tecnico del Barca raffredda tutti, subito: “Non credo proprio che lascerà Barcellona. Gioca per loro e non mi piace parlare di giocatori che non giocano per me. Ma resterà lì. Lo spero. Credo che finirà la sua carriera lì”. L'articolo Guardiola lascia Messi a Barcellona: “Spero che finisca la sua carriera là” ilNapolista. ilnapolista

napolista : Guardiola lascia Messi a Barcellona: “Spero che finisca la sua carriera là” Il tecnico del Manchester City: “Credo… - dbollini : Comunque piantatela di illudervi (e di dare terreno all'ennesimo 'Inter beffata'). Se, e sottolineo se, Messi lasci… -