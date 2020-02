Fumi tossici e lavoratori “in nero”: sequestrata fabbrica nella Terra dei Fuochi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAversa (Ce) – Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti industriali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato, ieri, un altro opificio calzaturiero che operava in assenza di qualsiasi autorizzazione per l’emissione in atmosfera dei Fumi generati dalla lavorazione dei pellami. L’intervento delle Fiamme Gialle, frutto del costante impegno profuso per l’acquisizione di informazioni utili a localizzare le imprese che operano illegalmente, ha impedito che l’immissione incontrollata dei Fumi in atmosfera continuasse a recare pregiudizio alla salute degli abitanti della zona ed all’ambiente circostante. Nel corso degli interventi è stato, inoltre, accertato l’impiego di ben 13 lavoratori “in nero”, a dimostrazione del volume di ... anteprima24

