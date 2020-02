Fiorentina, da lunedì Ribery tornerà ad allenarsi: il comunicato (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Fiorentina e tutti i suoi tifosi possono tornare a sorridere: Frank Ribery tornerà ad allenarsi da lunedì Buone notizie in casa Fiorentina. Come riporta il sito ufficiale del club viola, Frank Ribery tornerà ad allenarsi a partire da lunedì, dopo l’operazione di dicembre. Il comunicato. «ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Frank Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo.» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

