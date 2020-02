DIRETTA MotoGP, LIVE Test Sepang 2020: Quartararo spaventa tutti, indietro Valentino Rossi e Marquez (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 10.08 Quartararo rientra ai box, mentre Valentino Rossi torna sul tracciato per un nuovo run con la Yamaha Factory. 10.04 Dovizioso completa il proprio run e torna ai box come il compagno di squadra Petrucci. Da segnalare che Marc Marquez non è ancora rientrato in pista dopo lo scroscio di pioggia. 10.02 Dovizioso è il primo del lotto a migliorarsi dopo l’arrivo della pioggia e va in 11ma piazza con 1’59″666 a 0.721 dalla vetta. 10.00 Al momento si lavora esclusivamente sul passo gara, vedremo se nel finale qualcuno effettuerà una simulazione di time-attack. 9.58 Molto costante e solido il ritmo di Dovizioso in questa fase con un altro 2’00″0. Le Suzuki si difendono, mentre tutti gli altri fanno fatica a scendere sotto il 2’01. 9.55 Dovizioso è il più veloce in ... oasport

