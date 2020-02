Barbara Alberti contro Adriana Volpe: “mi dispiace ma non sei perfetta come pensi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Barbara Alberti al veleno contro Adriana Volpe accusata di essere un po’ troppo saputella secondo lei Nella casa più spiata d’Italia, Adriana Volpe e Barbara Alberti, sono uno contro l’altra. Infatti, lo scorso martedì, le due hanno avuto un brutto battibecco nel corso della puntata del Grande Fratello vip 4. Le due signore hanno ancora tanto rancore tra loro. Secondo gli altri coinquilini, ci vorrà molto per ricucire il loro rapporto. Tra le due era scoppiata un un po’ di polemica. Nello specifico, Barbara aveva detto che secondo lei Adriana, troppe volte pensava di essere sempre nel giusto e che gli altri dovevano imparare da lei, ma era una cosa assolutamente non veritiera. Ha spiegato che non è amante del carattere di Volpe, perché talvolta appare come se fosse una sorta di “maestrina” che si sente superiore agli altri. Barbara Alberti e le accuse alla ... kontrokultura

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - KontroKulturaa : Barbara Alberti contro Adriana Volpe: 'mi dispiace ma non sei perfetta come pensi' - - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 pace fatta tra Barbara Alberti e Adriana Volpe - #Grande #Fratello #fatta #Barbara -