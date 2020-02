Anziana sfrattata a Ceglie Messapica: “Non portatemi via il letto” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dramma a Ceglie Messapica, comune in provincia di Brindisi, dove un’Anziana di 85 anni è stata sfrattata dall’alloggio popolare dove ha vissuto per l’intera vita. Una vicenda di dolore, che sta colpendo diverse famiglie che secondo i giudici avrebbero occupato abusivamente gli immobili. Anziana sfrattata a Ceglie Messapica A Costanza, la protagonista della vicenda, era arrivato l’avviso di sfratto che si è concretizzato nella giornata di venerdì 7 febbraio 2020. Il giorno prima le assistenti sociali del Comune l’avevano raggiunta per convincerla a lasciare l’abitazione, ma lei non ne ha voluto sapere. In quella casa ha vissuto 60 anni tanto che, stando ai media locali, si sarebbe così rivolta alla pronipote: “Ti prego, non portarmi via il letto, voglio morire nel mio letto. Ma perché vogliono farmi questo? Mi sembra di essere un sacchetto di ... notizie

