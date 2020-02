Amazzonia, a gennaio allarme deforestazione a livello record (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante il mese di gennaio 2020, le aree dell’Amazzonia in allarme deforestazione hanno raggiunto il loro livello record: 284,27 kilometri quadrati, secondo dati del sistema satellitare di monitoraggio in tempo reale (Deter-B) dell’Istituto di ricerche spaziali del Brasile (Inpe). Rispetto al gennaio 2019, quando le aree a rischio arrivano a 136,21 kilometri quadri, il dato mostra un aumento del 108%, e conferma la tendenza alla crescita registrata durante tutto il 2019, con un aumento dell’85% delle aree amazzoniche in pericolo di deforestazione. Secondo quanto dichiarato al sito news della Globo da Carlos Nobre, climatologo dell’Università di San Paolo, quello di gennaio è un aumento preoccupante “perché indica che i fattori che hanno portato all’aumento della deforestazione nel 2019 continuano ad essere molto attivi. È ora di lanciare una ... meteoweb.eu

