Achille Lauro e il look alla David Bowie per cantare Mia Martini con Annalisa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli uomini di Mia Martini, l’outfit di David Bowie. La canzone è potentissima, la simbologia portata sull’Ariston da Achille Lauro lo è ancor di più. Il riferimento è chiaro. Tenuta anni Ottanta, abito verde smeraldo brillante, parrucca arancione in testa, trucco vistoso sul volto. Il cantante, che ha già fatto discutere per il suo abbigliamento nella prima serata del testo, ha voluto sfoderare nuovamente un look provocatorio. LEGGI ANCHE > Achille Lauro a Sanremo 2020: ecco perché si è spogliato Achille Lauro come David Bowie canta Mia Martini insieme ad Annalisa L’ispirazione è molto chiara. Così come lo è il fatto che Achille Lauro abbia cantato Gli Uomini di Mia Martini al femminile, superando qualsiasi genere. A completare l’interpretazione, la meravigliosa voce di Annalisa che ha saputo sopperire a quelle note alte che Achille Lauro non avrebbe mai ... giornalettismo

