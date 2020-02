Video/ Lazio Verona (0-0): highlights, Juric stoppa Simone Inzaghi (Serie A) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Video Lazio Verona (risultato finale 0-0): gli highlights della partita dello stadio Olimpico, recupero della 17^ giornata di Serie A. Biancocelesti frenati da un Hellas bravo e fortunato. ilsussidiario

DAZN_IT : 'Alla Lazio ho riscoperto me stesso' ?? Lucas Leiva si racconta a #DAZN - GDF : Operazione “Tufo”: sgominata organizzazione di narcotrafficanti della “#Napoli bene” operante tra Campania e Lazio.… - Tg3web : Chiese l'aiuto dei clan per recuperare dei crediti. Per questo è stata arrestata Gina Cetrone, ex consigliera regio… -