Treno deragliato a Lodi, la ricostruzione dell’incidente. Aperta indagine per disastro colposo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Treno deragliato a Lodi, la ricostruzione dell’incidente. Aperta un’indagine dalla Procura per accertare meglio quanto accaduto. Lodi – E’ ancora in corso la ricostruzione dell’incidente del Treno deragliato a Lodi. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare meglio la dinamica di quanto accaduto con gli inquirenti che nelle prossime ore ascolteranno i responsabili di Trenitalia. Treno deragliato a Lodi, la dinamica dell’incidente Fatalità o ennesimo errore umano? E’ questa la domanda alla quale gli inquirenti dovranno rispondere nelle prossime ore. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la motrice del convoglio si è sviata dai binari finendo prima contro due carrelli di manutenzione e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Nessuno stop, invece, per il resto del convoglio che ... newsmondo

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -