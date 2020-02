Sondaggi elettorali Piepoli: Paragone-Di Battista, un loro partito al 5,2% (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Piepoli: Paragone-Di Battista, un loro partito al 5,2% Negli ultimi tempi, gli istituti demoscopici si sono divertiti a rilevare il potenziale elettorale di ipotetici partiti: da quello “contiano” al più recente movimento delle Sardine. L’ultimo in ordine di tempo ad essere testato riguarda due personaggi noti della politica italiana: Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone. Secondo i Sondaggi elettorali Piepoli elaborati per Adnkronos, un partito fondato dal senatore espulso dal Movimento e dal megafono dei Cinque Stelle raccoglierebbe il 5,2% dei voti, “operando una ponderazione tra un 4 per cento che si dichiara certamente disposto a votarlo e un 13 per cento che probabilmente gli darebbe il proprio consenso”. Un partito siffatto toglierebbe voti a tutte le maggiori forze politiche del Paese. Pd e Movimento 5 Stelle ... termometropolitico

