Scozia, Ministro Finanze ci prova con 16enne via chat/ Dimissioni Mackay per stalking (Di giovedì 6 febbraio 2020) Scozia, bufera sul Governo Sturgeon: Dimissioni Ministro Derek Mackay perchè beccato a corteggiare e provarci con un 16enne via chat social ilsussidiario

repubblica : Scandalo in Scozia, si dimette ministro del Tesoro per stalking a un adolescente [aggiornamento delle 12:06] - repubblica : Scandalo in Scozia, si dimette ministro del Tesoro per stalking a un adolescente - autfedeautnihil : RT @IlPrimatoN: La caduta dell'astro nascente socialdemocratico -