Sanremo, il segreto è il feeling tra Amadeus e Fiorello: tutto sulla loro amicizia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Se c’è un ingrediente segreto, in questo minestrone assai apprezzato che è Sanremo 2020, quello è sicuramente il feeling tra Amadeus e Fiorello. Lo showman e il conduttore hanno un’amicizia ultratrentennale alle spalle. Affetto, stima reciproca, fiducia, sintonia: sul palco si vede tutto e i numeri (intesi sia come esibizioni che come dati d’ascolto) funzionano. Ma dove nasce e come si sviluppa questa relazione quasi fraterna? Dalla radio al Festivalbar insieme A fare da collante è stata Radio Deejay. Il network, dove entrambi hanno mosso i primi passi, è stato il vivaio dove la loro amicizia ha messo radici a metà degli anni Ottanta. I due non hanno mai condotto un programma radiofonico insieme, ma si sono divisi – televisivamente parlando – il Festivalbar che hanno presentato, insieme a Federica Panicucci, nel 1993. Un rapporto che li ha sempre visti sostenersi a vicenda ... thesocialpost

