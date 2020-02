Sanremo 2020, le donne della musica contro la violenza sulle donne. Ma solo a parole (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo, campagna contro la violenza sulle donne Al Festival della Canzone, la campagna contro la violenza sulle donne si fa a parole. Strana contraddizione, no? La cosa stupisce ancor di più se a promuovere l’iniziativa in questione sono ben sette cantanti di primissimo piano, come è avvenuto nella terza serata della kermesse. Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma sono apparse sul palco dell’Ariston per sensibilizzare il pubblico sull’importante tema, ma lo hanno fatto senza utilizzare il linguaggio a loro più consono, quello che le ha rese famose e credibili. In questo modo, il loro intervento è risultato fortemente depotenziato nel contenuto. Il paradosso, peraltro, è che le popolari cantanti fossero all’Ariston per lanciare un evento a sfondo sociale e musicale: un concerto (“Una. Nessuna. ... davidemaggio

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -