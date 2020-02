‘Sanremo 2020’, Diletta Leotta si difende dopo le critiche ricevute nella serata di apertura. Interviene anche la madre (Di giovedì 6 febbraio 2020) dopo le critiche che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni per il suo monologo sulla bellezza a Sanremo durante la prima serata (come vi avevamo raccontato in QUESTO post), oggi Diletta Leotta si è difesa ospite a Storie Italiane su Rai Uno, in collegamento dalla città ligure e ha puntualizzato alla conduttrice Eleonora Daniele: Non volevo suscitare né critiche, né polemiche, ma raccontare alcune cose che nella vita mi sono successe per davvero, cioè l’affetto per mia nonna, e il focus non era sulla bellezza, ma sul tempo che passa, però purtroppo tutti hanno capito solo una parte del monologo. Ed ha aggiunto: In realtà era un discorso che preso nella sua interezza era molto chiaro e non mi aspettavo che non fosse capito. Comunque nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. Alla domanda diretta invece se si promuove o meno dopo questa esperienza ha dichiarato: Mi ... isaechia

