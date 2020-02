Rcs, Cairo chiede cig e prepensionamenti per i giornalisti. Il sindacato: “Gruppo in utile ma per fare cassa chiede i soldi allo Stato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Alla fine, anche l’imprenditore italiano con la migliore reputazione online – così assicura la classifica di Reputation Science – per fare cassa chiede i soldi allo Stato“. Così la rappresentanza sindacale (Cdr) dei Periodici Rcs Mediagroup respinge la richiesta dell’editore di 75 prepensionamenti e della cassa integrazione per 24 mesi. Nei giorni scorsi il patron Urbano Cairo ha deciso di chiedere lo stato di crisi per approfittare, appunto, della nuova tornata di prepensionamenti finanziati dallo Stato. Il primo a reagire è stato il cdr del Corriere della Sera, che ritiene “irricevibile” il documento che avvia la procedura per i prepensionamenti in quanto, testualmente, “comporterà per il Corriere della Sera una riorganizzazione del lavoro dalla quale conseguiranno 50 esuberi su un organico complessivo di 354 giornalisti”. “Di fatto l’azienda ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Rcs, Cairo chiede cig e prepensionamenti per i giornalisti. Il sindacato: “Gruppo in utile… - TutteLeNotizie : Rcs, Cairo chiede cig e prepensionamenti per i giornalisti. Il sindacato: “Gruppo in utile… - moltomaltese : RT @ILTOROSIAMONOI: RCS: altri problemi per Cairo -