Paola Di Benedetto dà un consiglio a Clizia su Paolo: “Lasciati andare!” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha dubbi su Paolo Ciavarro: il consiglio di Paola Di Benedetto Ormai non si fa altro che parlare della storia mai iniziata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. In questi ultimi giorni i due hanno prima discusso e poi si sono riappacificati. E, al momento, entrambi hanno dichiarato di essere interessati l’uno all’altra. Ma non è finita qua perchè oggi pomeriggio Clizia, parlando a tu per tu con Paola Di Benedetto, ha rivelato di avere ancora molti dubbi sul suo rapporto con il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. Difatti la donna ha sì dichiarato di essere interessata, non nascondendo però di non riuscire a lasciarsi andare. A quel punto Paola del GF Vip ha cercato di tranquillizzarla, consigliandole di viversi semplicemente il momento senza fare troppi ragionamenti: “Ma se ti piace devi vivertela, lasciati ... lanostratv

salvatrash1 : 'Non te ne posso parlare qui dentro' Paola Di Benedetto che non può parlare delle corna a Clizia.?? #GFVIP - woketrashqueenn : RT @casilloelino: Aristide e Denver sono andati di nuovo a sbirciare sotto il letto di Patrick per vedere quanti vestiti avesse.. Poi sono… - SaraRos29577716 : Paola Di Benedetto porta talmente male i suoi anni,che a momenti sembra più vicina di età a Zequila che al suo fida… -