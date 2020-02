Palazzina occupata a Limbiate, in 6 in edificio pericolante con allacci abusivi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Polizia provinciale, tecnici della Provincia di Monza e Brianza, insieme a carabinieri, polizia locale e Vigili del fuoco hanno verificato questa mattina l’occupazione abusiva di una Palazzina a Limbiate. All’interno 6 persone in tutto, che compongono 4 nuclei famigliari. Hanno partecipato al sopralluogo anche i consiglieri provinciali Andrea Villa e Claudio Rebosio. La Palazzina è di proprietà della Provincia di Monza e Brianza. Il sopralluogo è stato concordato con la Prefettura per valutare la situazione dell’immobile di via Monte Grappa 43 a Mombello, che risulta occupato abusivamente da 6 persone, distribuite nelle unità immobiliari che lo compongono. su Il Notiziario. ilnotiziario

